António Costa: "Conectar pessoas de todo o mundo está no nosso ADN"

Primeiro-ministro desejou que as empresas portuguesas na Web Summit "encontrem parceiros, novos mercados, mais capital".

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta segunda-feira que "conectar pessoas de todo o mundo" está no ADN de Portugal e desejou que as empresas portuguesas presentes na Web Summit "encontrem parceiros, novos mercados, mais capital".



O primeiro-ministro falava no arranque oficial da Web Summit, considerada a maior cimeira de tecnologia, inovação e empreendedorismo, que decorre em Lisboa até quinta-feira.



Num discurso maioritariamente em inglês, o chefe de Governo afirmou que "Portugal é um país aberto para o mundo que valoriza a liberdade e acredita na inovação como o motor do progresso".



"Conectar pessoas de todo o mundo está no nosso ADN ('connecting people from all over the world is in our DNA')", sublinhou António Costa, que recordou que Portugal começou, há 600 anos, a ligar a Europa a África, Ásia, América, aludindo aos Descobrimentos portugueses.



"No próximo ano celebramos 500 anos desde a primeira circum-navegação do globo por Fernão de Magalhães", prosseguiu, acrescentando que desde então os portugueses sempre foram "um ponto de encontro entre pessoas e culturas", um "'hub' para a migração, um motor para o comércio global".



"Não nos esquecemos e aprendemos com o lado mais negro da nossa história, desde a escravatura, intolerância religiosa" sob a alçada da Inquisição e do regime de ditadura "vivido na metade do século XX", continuou.



"Esses dias ensinaram-nos a abertura e a liberdade", disse, salientando que Portugal aprendeu a amar a liberdade de cada um e a dos outros, a respeitar as crenças de cada um, as suas formas de vida, orientação sexual, igualdade de género.



"Aprendemos que só a liberdade permite a criatividade, a inovação tecnológica e o empreendedorismo", apontou.



O primeiro-ministro reafirmou que é com entusiasmo que Portugal recebe a Web Summit nos próximos 10 anos.



"Às empresas portuguesas, desejo que aqui encontrem parceiros, novos mercados, mais capital, novos recursos humanos. Vocês são os nossos embaixadores na Web Summit. Bom trabalho e uma grande semana", afirmou, em português.



Aos participantes estrangeiros, António Costa disse estar entusiasmado por recebê-los, não só para a Web Summit, mas também para viverem em Portugal, trabalharem ou investirem no país.



"A todos aproveitem esta semana em Lisboa. Sejam livres, criativos, conectem-se. Bem-vindos a Portugal, bem-vindos à Web Summit", concluiu.



A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa, devendo permanecer até 2028 no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), em Lisboa.



A edição de 2018, a terceira em Lisboa, decorre até quinta-feira, contando com 70 mil participantes e cerca de 2.500 voluntários.



No ano passado, o evento reuniu na capital portuguesa cerca de 60 mil pessoas de 170 países, das quais 1.200 oradores, duas mil 'startups', 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.