Apple apresenta agora iPhone 13 com variante 'mini'

A Apple apresenta esta terça-feira as novidades da marca no evento "California Streaming". Entre as novidades deverão estar os novos modelos do Iphone 13.Tim Cook começa por apresentar os novos programas que estrearão na Apple TV +. É apresentado o novo Ipad com um chip mais poderoso, o A13 Bionic, um CPU 20% mais rápida, assim como a GPU e NPU mais rápidos que a versão A12 do ano passado. O dispositivo é três vezes mais rápido do que oEste Ipad conta ainda com uma imagem melhorada que garantirá melhores fotografias com pouca luminosidade ou selfies. O iPad agora tem uma câmera de 12 MP com um campo de visão de 122 graus. Tem ainda um Center Stage, anteriormente presente no Ipad pro, que detecta automaticamente as pessoas em videochamadas e ajusta dinamicamente o enquadramento conforme se movem.Este novo iPad custa a partir de 329 dólares, com o dobro de armazenamento de antes, de 64 GB e estará disponível nos EUA a partir da próxima semana.O Ipad mini conta com uma melhoria de 40% no desempenho da CPU, desempenho 80% mais rápido da GPU. O botão de identificação digital fica no topo do ecrã comm no Ipad air. Este dispositivo terá ainda 5G, tem entrada USB-C que permite uma transferência de dados 10 vezes mais rápida. Grava vídeos em 4K, a qualidade de imagem foi melhorada com oO dispositivo custará 499 dólares.É apresentado o novo Apple Watch Series 7. Para os ciclistas, este novo dispositivo conta com um detetor de movimento que registará o início e fim de um treino de bicicleta. O algoritmo de treino foi atualizado para calcular com mais precisão as calorias gastas em bicicletas elétricas. O dispositivo tem quase mais 20% de área de ecrã que a Série 6, as bordas são mais arredondadas e é 40% mais fino. Os botões foram redesenhados e aumentados para complementar o tamanho e a forma da nova tela. Também a durabilidade foi melhorada. Possui resistência a possíveis quebras no ecrã graças a uma geometria mais forte e robusta. Carrega até 33% mais rápido do que a Série 6 com um novo cabo USB-C.Apenas 8 minutos de carregamento garantirão 8 horas de autosuficiência, garante a apresentação do dispositivo. O Serie 7 estará disponível no final do outuno.É apresentado o novo Iphone 13 com a variante 'mini'. Este contará com melhor imagem, bateria melhorada e melhores câmaras. O design é elegante e plano, mantendo a linha habitual, é durável com uma proteção de ecrã frontal de cerâmica. Conta ainda com resistência à água. Tem um sistema avançado de câmera dupla, com as lentes dispostas diagonalmente.As cores disponíveis são rosa, azul, "meia-noite, luz das estrelas" e vermelho.Em atualização