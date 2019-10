Chegou a nova app da Uber que o vai ajudar a encontrar trabalho temporário

A Uber tem uma nova aplicação que, em parceria com agências de emprego, vai reunir funcionários e empresas que procuram colaboradores temporários ou de forma pontual. A Uber Works vai ser lançada esta sexta-feira, dia 4 de outubro, em Chicago, EUA.

A nova aposta da multinacional americana, Uber Works, tem uma funcionalidade que vai permitir usar filtros para os utilizadores determinarem as horas de trabalho, a localização, pagamento e outras características.





De acordo com as opções escolhidas, haverá um cruzamento de dados que vai permitir a empresas e funcionários encontrarem o seu match, beneficiando assim patrões e empregados.Depois da Uber Eats, esta nova aplicação tem como objetivo apresentar propostas de trabalho e eliminar obstáculos na procura de emprego.

De acordo com a The Next Web (TNW), a empresa diz ter testado a aplicação ao longo de um ano em Chicago. Agora, o negócio vai ser oficialmente introduzido na cidade para que mais tarde seja expandido para outros locais.