Comissão Europeia inicia investigação à Google por práticas abusivas na publicidade 'online'

A Comissão Europeia iniciou esta quarta-feira um processo de investigação à Google por suspeitar de práticas abusivas na tecnologia de publicidade 'online', ameaçando a empresa com uma multa que pode ir até 10% do volume de negócios anual da empresa.

"A Comissão Europeia informou a Google da sua opinião preliminar de que a empresa violou as regras concorrenciais da União Europeia [UE] ao distorcer a concorrência no setor da tecnologia da publicidade. A Comissão discorda do facto de a Google favorecer os seus próprios serviços de tecnologia de publicidade visual 'online' em detrimento dos fornecedores concorrentes de serviços de tecnologia de publicidade, dos anunciantes e dos editores", informou a instituição em comunicado.

Bruxelas ameaçou que, "se concluir, depois de a empresa ter exercido os seus direitos de defesa, que existem provas suficientes de uma infração, pode adotar uma decisão que proíba o comportamento e imponha uma coima que pode ir até 10% do volume de negócios anual da empresa a nível mundial".