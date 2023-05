Elon Musk já tem novo CEO do Twitter mas não revela o nome

O CEO da rede social Twitter, Elon Musk, disse esta quinta-feira que encontrou um novo diretor executivo para o Twitter, mas sem revelar qualquer nome."Estou entusiasmado por anunciar que contratei um novo CEO para o Twitter. Ele vai começar a trabalhar dentro de 6 semanas!", disse Elon Musk na rede social.De acordo com a agência Reuters, as ações da Tesla, empresa de Musk, fecharam 2,1% mais altas esta quinta-feira e os analistas disseram que o anúncio ajudou a aliviar algumas preocupações dos investidores em torno do envolvimento ativo de Musk no Twitter.