Homens com corpos esculpidos e mulheres loiras: O que a Inteligência Artificial considera a beleza ideal

Os padrões de beleza variam consoante a cultura, tendências e época e não são consensuais. Num mundo cada vez mais digital, a inteligência artificial levanta questões relacionadas com a interpretação do belo. No caso, já há vários exemplos de imagens criadas por Inteligência Artificial que dão conta daquelas que seriam as características "bonitas" e "ideais" nos seres humanos. Um novo estudo alerta para as ideias irrealistas e muitas vezes perigosas que são criadas sobre homens e mulheres perfeitos.Num dos mais recentes projetos do "The Bulimia Projet" foram utilizados três programas de edição - Dall-E 2, Stable Diffusion e Midjourney -, com opção de Inteligência Artificial para criar corpos femininos e masculinos ideais. Após isso, foi pedido às aplicações para compararem as imagens criadas com fotografias publicadas nas redes sociais.As mulheres foram representadas maioritariamente com o cabelo loiro, corpo com formato ampulheta ou pera e estatura baixa, enquanto os homens de cabelo castanho, barba e corpo esculpido."Na era dos filtros do Instagram e do Snapchat, ninguém pode razoavelmente atingir os padrões físicos estabelecidos pelas redes sociais. Então, porquê tentar cumprir ideais irrealistas? É mental e fisicamente mais saudável manter as expectativas de imagem corporal diretamente no reino da realidade", pode ler-se no site do projeto.