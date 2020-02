Jovem provoca "engarrafamento" virtual e engana Google Maps

Como é que se engana o Google Maps ao transformar uma rua quase sem trânsito num enorme "engarrafamento"? Para Simon Weckert, a proeza não foi nada difícil, naquela que foi uma prenda antecipada ao 15º aniversário que a aplicação informática irá celebrar sábado.

Há três anos, durante uma manifestação em Berlim, o artista alemão deu-se conta que a aplicação informática mostrava um enorme "engarrafamento" numa zona onde não havia circulação automóvel.

Depressa percebeu que o "congestionamento" estava a ser provocado pelos telemóveis dos manifestantes. Nascida a ideia, para concretizar o projecto artístico Google Maps Hack, o jovem precisou apenas de 99 telemóveis para provocar mudanças reais no tráfego da cidade.

No vídeo que publicou no Youtube, vê-se Simon Weckert a passear com um carrinho de mão carregado de telemóveis numa avenida deserta da capital germânica. À medida que avança, na zona identificada pelo Google Maps o verde é substituído por pontinhos vermelhos.

Sabendo que a aplicação demora o seu tempo a corrigir o erro, o alemão consegue provocar um "engarrafamento" virtual de uma forma simples, com impacto directo para todos os condutores que usam a aplicação.

Para Simon Weckert, esta "brincadeira" pretende apenas denunciar a maneira como o Google Maps mudou a nossa compreensão sobre a finalidade de um mapa e a maneira como interagimos com ele.

"O que realmente me interessa é o impacto que a tecnologia tem actualmente na nossa sociedade", explicou o artista à revista Wired.

Numa resposta bem-humorada ao desafio, a multinacional afirmou que "adora ver o Google Maps a ser usado de forma criativa", pela ajuda que dá para que os seus mapas sejam cada melhores.