Koenigsegg Jesko é um hipercarro que chega aos 482 km/h

A Koenigsegg levou ao Salão Automóvel de Genebra deste ano o modelo que vai substituir o Agera RS, que se retirou de cena com vários recordes do mundo. Denominado Jesko, em homenagem ao pai de Christian von Koenigsegg, a marca sueca garante que será capaz de chegar aos 482 km/h de velocidade máxima.



Esta apresentação apanhou toda a gente de surpresa e nem mesmo o pai de Christan sabia que este novo carro seria baptizado com o seu nome. Só no momento da apresentação Jesko von Koenigsegg percebeu que este modelo era uma homenagem a si, que desde sempre ajudou o filho Christian a levar o nome de família ao topo do mundo dos hiperdesportivos.



A alimentar este "monstro" está uma versão modificada do motor V8 de 5.0 litros biturbo da Koenigsegg. Com combustível normal produz 1.280 cv de potência, mas com E85 (85% de etanol e 15% de gasolina) este número sobe aos 1.600 cv e 1.500 Nm de binário máximo.





