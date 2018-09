Há lojas em Portugal que vendem eletrodomésticos a metade do preço

Mínimo defeito estético é o suficiente para que o valor do produto baixe significativamente.

O preço dos eletrodomésticos é por norma elevado, no entanto existem lojas em Portugal onde os valores baixam significativamente. Vila do Conde, Leiria e Alcochete são algumas das cidades onde os aparelhos ficam a metade do preço quando têm algum defeito, meramente estético. Um risco, uma mancha ou até a caixa danificada é o suficiente para baixar o valor do produto.

Poderá encontrar estas lojas um pouco por todo o país. Stock-off em Leiria, Siterja na Venda do Pinheiro, Ponto Frio em Camarate ou Bom Preço na Amadora são algumas das lojas com esta metodologia.



Home&Cook em Alcochete, Frio-Doméstico em Portimão e Electromobiladora da Torre em Santarém também aderem aos descontos.



Em Carnaxide, poderá usufruir destes descontos na Bosch Outlet, na Míele Outlet e na Balay Outlet.



Já na zona centro e norte poderá ainda visitar a Worten Outlet em Coimbra, Home&Cook em Vila do Conde e Quase Bom em Pombal e Sertã.

Nestas compras a vantagem não fica só pelo valor, pois o consumidor terá ainda um eletrodoméstico com o mesmo tempo de garantia que um produto sem desconto.