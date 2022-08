NASA adia lançamento de voo de teste do foguetão por problemas técnicos

O lançamento do foguetão da missão Artemis 1 desta segunda-feira para a órbita do satélite natural da Terra num primeiro voo de teste, sem tripulação foi adiado pela NASA, depois de os cientistas terem descoberto uma fuga de hidrogénio líquido a bordo."As equipas continuam a resolver um problema de fuga de hidrogénio líquido na interface de acasalamento com a fase principal", tinham referido os aeronautas após ter ocorrido a falha no abastecimento de combustível, apenas 40 minutos antes da descolagem programada, citados pela Sky News.A fuga ocorreu no mesmo local em que surgiram infiltrações durante um teste de contagem decrescente na primavera, segundo a agência norte-americana AP.Adiado sucessivamente ao longo dos anos, o lançamento estava programado para esta segunda-feira da base da agência espacial norte-americana NASA, em Cabo Canaveral, na Florida, nos Estados Unidos.A missão Artemis 1 tem como objetivo enviar novamente pessoas à Lua, e futurament para missões a Marte.