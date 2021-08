Nova ferramenta do Instagram quer combater abusos online

Adam Mosseri, dono da rede social Instagram, anunciou recentemente a criação de novas ferramentas que vão ajudar a combater o abuso online.

Os utilizadores do Instagram vão passar a receber avisos sempre que colocarem conteúdo abusivo nas suas páginas. Também lhes será possível filtrar palavras ou frases que não queiram ver.

Para Adam Mosseri as novas funções da rede pretendem "dar mais controlo às pessoas". O homem alerta ainda que "não são permitidos discursos de ódio ou bullying no Instagram".

As novas ferramentas da rede social pretendem dar resposta a problemas, nomeadamente a ataques racistas, entre os exemplos estão os ataques feitos a jogadores de futebol da seleção inglesa depois da final do Euro2020, que terminou no mês passado.

Recorde-se que os jogadores Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukaya Saka foram vítimas de diversos comentários discriminatórios no Instagram.