Partilha a senha da Netflix fora de casa? Plataforma está a preparar cobrança a quem o faz

A plataforma de streaming Netflix sempre permitiu a partilha de senha dentro da mesma casa, ao ser possível associar vários perfis à mesma conta. No entanto, muitas vezes as senhas são partilhadas com outras pessoas que não vivem na mesma habitação.

Neste sentido, a plataforma iniciou um programa de testes em que os assinantes terão de pagar um valor, para além do valor mensal, para poderem adicionar até duas contas ao perfil.

O diretor de inovação, Chengyi Long, afirmou que o facto de as contas serem amplamente partilhadas, afeta a capacidade da Netflix investir em filmes e séries de qualidade.

Em 2021, a plataforma já tinha tentado perceber se a localização da pessoa que estava a utilizar a conta era a mesma do proprietário. Um reduzido número de utilizadores recebeu uma mensagem a pedir que confirmassem que moram com o proprietário da conta, inserindo os detalhes de uma mensagem de texto ou e-mail enviado ao proprietário.



No entanto, agora irá mesmo endurecer as regras, uma vez que, está a perder a sua força e a enfrentar cada vez mais concorrência por parte de outras plataformas, como a HBO Max, a Amazon Prime Video Disney+.