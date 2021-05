Depois da Amazon ter inaugurado o conceito de supermercado sem caixas de pagamento, o mais recente modelo de compra chega esta quarta-feira a Portugal com a assinatura do Grupo Sonae.Em parceria com a tecnológica Sensei, o Continente vai inaugurar em Lisboa o primeiro supermercado automático do País. A partir de agora poderá entrar no Continente Labs com um código QR, fazer compras sem registar os produtos e o pagamento ser feito através de uma aplicação, segundo avança o Jornal de Negócios