Saiba como ler mensagens secretamente no WhatsApp sem que apareçam como lidas

Muitas pessoas gostam de ler previamente as mensagens que recebem no seu telemóvel sem que apareçam como lidas. Para os utilizadores da aplicação móvel WhatsApp que tenham Iphone há uma boa notícia: é possível ler a mensagem na íntegra sem que o remetente descubra.

Tal como a galeria de imagens do Iphone dá para pré-visualizar as fotografias sem que sejam abertas, no WhatsApp funciona de forma semelhante. Ou seja, é possível apenas pré-visualizar uma imagem da conversa sem que a mesma seja aberta.

No separador principal do Whatsapp onde surgem todos os chats, o utilizador deve pressionar a conversa que pretende pré-visualizar. Desta forma, é possível ter acesso a toda a conversa sem que quem enviou perceba que as mensagens estão lidas.