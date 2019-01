Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tentativa de fraude no WhatsApp oferece bilhetes de avião grátis

Mensagens estão a ser enviadas através da companhia aérea Singapura Airlines.

15:11

A rede social WhatsApp foi alvo de uma tentativa de fraude online e está a oferecer bilhetes de avião grátis, segundo avança o jornal El Español.



As mensagens estão a ser enviadas através da Singapura Airlines, com os utilizadores a receberem uma suposta mensagem da companhia aérea a oferecer bilhetes em jeito de comemoração do 70.º aniversário da companhia.



Na mensagem divulgada, os utilizadores têm apenas de clicar num link que direciona para o site da Singapura Airlines.



A companhia aérea já denunciou num post no Facebook a tentativa de fraude e explicou que tudo não passa de uma burla.