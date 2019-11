Tony Blair diz que Brexit é uma "ideia terrível" e espera que nunca se concretize

Tony Blair, o antigo primeiro-ministro britânico, marcou esta terça-feira presença na Web Summit e manifestou esperança no acordo de saída do Reino Unido da Europa.A história interminável do Brexit foi classificada pelo político como "terrível" tendo em conta as inúmeras tentativas de saída e que nada mudará perante a saída dos britânicos da Europa.O britânico afirma ainda que os votos a favor do Brexit se tratam de um "grito de revolta" do povo contra o sistema político e não necessariamente como uma concordância com aquela medida.