Bicicleta futurista destaca-se por contar com um chassis de alumínio que suporta até 100 quilos de peso.

15:35

A Xiaomi está cada vez mais apostada em afirmar-se no campo da mobilidade e se isso ficou bem visível com o anúncio recente de que vai comercializar um SUV, é ainda mais óbvio com o lançamento de uma nova bicicleta eléctrica com 80 quilómetros de autonomia.

