Judite Sousa descontente abandona TVI

Oito meses depois de ter anunciado que estava de regresso à televisão, em outubro do ano passado, Judite Sousa bateu com a porta e abandonou a TVI/CNN Portugal.Ao que o CM apurou, a jornalista de 61 anos estava descontente com a sua situação profissional e com o ambiente vivido na redação e denunciou, há mês e meio, ou seja, em meados de junho, o contrato que a ligava à Media Capital, grupo que detém o canal de Queluz de Baixo e a versão portuguesa do canal de informação internacional. Esta mesma informação foi confirmada por Judite num comentário feito no Facebook em resposta a uma seguidora.Judite, que integrou os quadros da TVI entre 2011 e 2019, encontrava-se atualmente ligada ao grupo de comunicação social através de recibos verdes. Recorde-se que o seu regresso gerou polémica na redação por, dois anos antes, ter saído com uma indemnização.O CM tentou obter uma reação da jornalista, sem sucesso. Nuno Santos, diretor de informação da TVI/CNN Portugal, e José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI, também não responderam até esta segunda-feira à noite.