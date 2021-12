Pelo terceiro ano consecutivo, o jornal ‘A Bola’ (pertence à Sociedade Vicra Desportiva) falhou o pagamento do subsídio de Natal aos seus trabalhadores, dentro do prazo legalmente previsto, apurou o CM. O Código do Trabalho dita que o subsídio de Natal deve ser pago até 15 de dezembro. O incumprimento constitui uma contraordenação muito grave e dá lugar a uma coima que pode chegar aos 61 mil euros.





CM apurou, até ao momento, não foi dada qualquer explicação aos trabalhadores. O CM tentou obter uma reação da direção do jornal, sem sucesso até ao fecho desta edição. Em 2020, a empresa só pagou 25% antes do Natal.



Ao que oapurou, até ao momento, não foi dada qualquer explicação aos trabalhadores. Otentou obter uma reação da direção do jornal, sem sucesso até ao fecho desta edição. Em 2020, a empresa só pagou 25% antes do Natal.