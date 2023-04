CMTV “viveu o dia mais triste da sua história”. A recordação é do diretor-geral editorial da Cofina, Carlos Rodrigues, na homenagem à jornalista Marta Louro, que perdeu a vida num acidente de trabalho a 27 de abril de 2022. Apesar da dor, a família quis honrar a memória da jovem e deixar uma marca para o futuro. A ‘Obra de Marta’, projeto social que nasceu nos Bombeiros Voluntários de Colares, em que Marta Louro era operacional, foi a forma encontrada.



“Este projeto vai ao encontro das pessoas mais vulneráveis da freguesia de Colares. Os bombeiros, o centro paroquial, o exército de salvação, a junta de freguesia, a Câmara de Sintra, e a GNR vão estar no terreno a identificar as pessoas que estão mais vulneráveis e a precisar de apoio. No fundo é fazer o trabalho que a Marta fazia, quando no dia a dia levava a informação à casas das pessoas. Nós queremos perpetuar a memória da Marta, e fizemo-lo criando a ‘Obra de Marta’”, explica Pedro Louro, pai da jornalista e comandante da corporação.



Na prática, quando os bombeiros encontrarem situações de risco, sobretudo com idosos em situação vulnerável ou de isolamento, o caso é identificado e é acionado um ou mais parceiros da ‘Obra de Marta’, que colocam a experiência e os recursos ao serviço do projeto.









Carlos Rodrigues apadrinha a iniciativa e recorda uma jovem para quem estar ao serviço do outro, como bombeira ou como jornalista, era um valor inabalável.

O trabalho desenvolvido pela ‘Obra de Marta’ pretende apoiar, numa fase inicial, cerca de 200 pessoas e pode ser acompanhado nas redes sociais e também no site do projeto, que foi lançado esta quinta-feira.



Familiares e amigos reuniram-se ontem na Igreja de Colares para celebrar uma missa de homenagem à jornalista do Correio da Manhã, que morreu, com 27 anos, há um ano num acidente de motociclo quando regressava à redação, no fim de uma manhã de trabalho. No final, foram lançados dezenas de balões que recordaram com emoção a jovem. A Marta Louro merece todas as homenagens.