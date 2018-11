Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alemanha apoia taxa digital na União Europeia e satisfaz Centeno

Decisão de Olaf Scholz de se aliar a França na guerra contra os gigantes da internet é um passo decisivo.

Por Sónia Dias | 01:30

Depois do falhanço em chegar a um acordo na última reunião dos ministros das Finanças europeus em Bruxelas, a proposta de uma taxa digital na União Europeia ganha novo fôlego com a decisão da Alemanha de apoiar a França na guerra contra a evasão fiscal dos gigantes da internet.



"Se as negociações continuarem como estão, daqui a 100 anos ainda estamos a falar do mesmo. É por isso que apoio o modelo francês", disse esta segunda-feira Olaf Scholz, ministro das Finanças alemão, ao ‘Der Spiegel’. No mesmo dia, Bruno Le Maire, o seu homólogo francês, adiantou à France Inter Radio que o acordo está "para breve", apesar da oposição de vários países, e mostrou-se otimista que uma decisão será tomada em dezembro.



Este passo decisivo agrada a Mário Centeno, que no último conselho de ministros em Bruxelas disse que era preciso "atuar rapidamente". "A necessidade de aprovar este imposto torna- -se ainda mais urgente quando vemos países a tomarem medidas unilaterais, o que pode colocar em xeque a integridade do mercado único europeu", disse na altura o ministro das Finanças português, acrescentando que a aprovação daquela que ficou conhecida como ‘Taxa Google’ permitirá aos estados-membros da UE terem "um papel mais forte a nível da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico]".



A inexistência de um consenso sobre a taxa digital levou países como Inglaterra, Espanha e Itália a avançarem com a sua própria taxação, dividindo a Europa. Em dezembro, Alemanha, França e mais de uma dezena de outros países, entre eles Portugal, vão votar num imposto de 3% sobre as receitas dos GAFA (Google, Amazon, Facebook e Apple).