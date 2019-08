Rins de Ângelo Rodrigues entram em falência. Ator está em estado crítico

Os rins do ator Ângelo Rodrigues começaram a entrar em falência, segundo apurou ojunto de fonte hospitalar. Perante esta nova condição, o ator poderá ser submetido a diálise nas próximas horas.Este novo desenvolvimento do estado de saúde do ator acontece após este ter sido submetido a uma terceira operação, esta tarde, para drenar um abcesso que tinha na nádega provocado pelas injeções de testosterona.Segundo apurou o, há suspeitas de que estas injeções de testosterona foram importadas do Brasil e poderiam estar fora do prazo de validade.De recordar que o ator está internado em estado grave no Hospital Garcia de Orta, em Almada. O ator de 31 anos deu entrada há dois dias nesta unidade hospitalar da Margem Sul com uma infeção grave e já foi submetido a três intervenções cirúrgicas muito delicadas para remover tecidos e drenar um abcesso provocado pela infeção.Tem sido submetido a hemodiálise constante e já sofreu uma paragem cardíaca, revertida por intervenção da equipa médica.