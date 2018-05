Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Altice não desiste da compra da Media Capital mas nega mais propostas

Dona da MEO mantém intenção de ficar com o grupo que detém a TVI mas recusa apresentar novos remédios.

Por Duarte Faria | 01:30

Apesar do chumbo da Autoridade da Concorrência (AdC) aos oito compromissos apresentados pela Altice para a aprovação do negócio de compra da Media Capital (TVI), a dona da MEO continua interessada na operação.



No entanto, a Altice diz não estar disponível "para apresentar quaisquer outros" remédios "pois, se assim procedesse, desvirtuaria os pressupostos do processo que dura já há cerca de um ano". A empresa garante estar agora a "aguardar pela decisão preliminar para se pronunciar processualmente e, no seu seguimento, pela notificação da decisão final" da AdC, "essa sim, vinculativa".



Recorde-se que, na passada segunda-feira, a entidade liderada por Margarida Matos Rosa informou a Altice de que não aceita as soluções avançadas pela empresa de telecomunicações por entender que "não protegem os interesses dos consumidores, nem garantem a concorrência no mercado".



Em comunicado, a Altice Portugal referiu não concordar com a decisão do regulador "por não refletir o impacto e relevância dos compromissos" que assumiu, "em linha com as melhores práticas do mercado e de outras autoridades europeias em transações similares.



O chumbo da AdC aos remédios da Altice já foi aplaudido pela Vodafone, que tem sido uma das maiores opositores a este negócio. A venda da Media Capital, detida pelos espanhóis da Prisa, à Altice foi anunciada em julho de 2017.



O negócio vale 440 milhões de euros.