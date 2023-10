Ângela Gonçalves Marques vai apresentar 'Jornal às 7' renovado e mais informativo

A jornalista Ângela Gonçalves Marques vai assumir a apresentação do renovado ‘Jornal às 7’, da(canal 8 de todas as plataformas), que a partir do próximo dia 16 (segunda-feira) passa a chegar a casa dos portugueses com mais notícias, diretos e maior rapidez informativa.A primeira novidade é logo o espaço a partir do qual o jornal vai ser conduzido. "Como vamos estar em direto da redação, o fluxo de informação vai ser mais rápido. Logo, vai chegar mais rapidamente aos portugueses. Vamos também apostar numa informação muito mais sonora, quase como se estivéssemos a ouvir um noticiário na rádio. Com isto vamos conseguir chegar a quem, àquela hora, chega a casa depois de um dia de trabalho e tem as tarefas normais do dia a dia para fazer. Os nossos telespetadores podem ter a certeza que, mesmo sem estar efetivamente a ver televisão, se ligarem na CMTV vão perceber quais os temas que estão a marcar o dia e o que está a acontecer", revela Ângela Gonçalves Marques.Para a jornalista este é um desafio muito aliciante. "É uma enorme oportunidade. Enquanto jornalista, chegar ao maior número de pessoas é sempre um objetivo. E o horário das sete é muito importante em televisão. Estamos a criar, em equipa, um conceito inovador, direto, sem floreados, e isso é muito desafiante", conta a profissional daÂngela Gonçalves Marques, que está há sete anos na estação do, já apresentou outros blocos informativos no canal, o que a tornou um rosto bem conhecido do público, que a trata "sempre com muito carinho". "As pessoas reconhecem a importância do nosso trabalho e o facto de darmos voz aos problemas que de facto afetam os portugueses. E muitas vezes pedem-me para mandar beijinhos à Tânia Laranjo [jornalista da CMTV]", confidencia.Fazer parte da redação daao longo de todo este tempo tem-lhe dado a oportunidade de fazer parte do "impressionante" crescimento e evolução do canal. "É fruto do trabalho de uma equipa que quer muito fazer melhor, primeiro! Acredito que ainda vamos crescer bastante!", remata a jornalista.