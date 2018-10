António Cordeiro: "Tem sido muito difícil ultrapassar esta fase. Já meti os papéis para a reforma"

Correio da Manhã e CMTV unem-se a jantar solidário que visa apoiar ator.

O evento, que conta com o apoio do CM e da CMTV, vai contar com as atuações dos músicos João Gil, António Zambujo e Jorge Fernando. Terá um custo de 20 euros por pessoa.



A CMTV tem vinte entradas para oferecer. Para tal, só tem de ligar para o número 760 202 101 e habilitar-se a ser um dos vencedores. "Não posso trabalhar. Na verdade, tem sido muito dificl ultrapassar esta fase. Já meti os papéis para a reforma", revelou o ator durante uma entrevista no Manhã CM.

e aestão solidários com a situação difícil vivida pelo ator António Cordeiro, que revelou há pouco tempo sofrer de paralisia supranuclear progressiva, uma doença rara e incapacitante que lhe causa rigidez nos músculos e demência.No próximo dia 26 de outubro, sexta-feira, realizar-se-á um jantar de cariz solidário seguido de um espetáculo no Quartel dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste do Barreiro, para apoiar a causa de saúde do ator, que se viu obrigado a pedir reforma antecipada e que está a ultrapassar uma fase complicada a nível financeiro.