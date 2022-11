Aprovada dedução em IRS dos gastos com jornais e revistas

O Parlamento aprovou esta quinta-feira a proposta do PSD que permite às famílias abater ao IRS parte dos gastos com assinaturas periódicas de jornais e revistas, incluindo as digitais, sendo para isso necessário a respetiva fatura.Na 4ª feira, o secretário de Estado Mendonça Mendes já tinha manifestado disponibilidade para encontrar uma solução que permitisse esta dedução, uma vez que existia uma "impossibilidade técnica" que impedia a sua concretização, por ser impossível, numa papelaria, distinguir o que era vendido como jornal.Entretanto, o PSD reformulou a proposta. PCP votou contra. Chega, BE e Livre abstiveram-se.