Assunção Cristas de avental cozinha arroz de atum para Cristina Ferreira

Marido, filha mais nova e cão da líder centrista juntaram-se "à mesa".

20:36

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, foi a convidada desta quarta-feira do programa de Cristina Ferreira. Para o programa da manhã da SIC, a centrista foi desafiada a cozinhar arroz de atum. De avental vestido, Cristas aceitou o desafio e cozinhou o prato que mais cozinha em casa.



"Quando não há tempo nem há nada em casa, há sempre atum, arroz e polpa de tomate", explicou Assunção Cristas. No fim, a refeição foi servida em direto e, de surpresa, juntou-se ao programa o marido da líder do CDS-PP, bem como a sua filha mais nova e o cão.



O prato servido é, nas palavras de Cristas, um exemplo de como é "desenrascada", tendo em conta que "quando é preciso" - "e é preciso muitas vezes" - vai para a cozinha.



Recorde-se que também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez uma intervenção no primeiro programa de Cristina Ferreira. A meio da emissão, tocou um telefone no estúdio e Cristina Ferreira exclamou: "Eu sabia que um telefone aqui ia ser um problema e que me iam fazer alguma coisa". Marcelo Rebelo de Sousa identificou-se e referiu que tinha interrompido uma reunião para espreitar o seu primeiro programa.



"E como ao longo da vida várias vezes estive consigo quando arrancou com novas fases da sua vida - lembra-se da sua revista, a primeira entrevista? - e várias vezes, noutros tempos, eu queria desejar-lhe muitas felicidades e enviar-lhe um beijinho", acrescentou.