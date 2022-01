Um ataque de ‘ransomware’ tira em média quatro milhões de euros a uma organização, de acordo com um relatório divulgado pela IBM. Os custos têm em conta todas as perdas associadas ao tempo de inoperacionalidade do sistema, e ao esforço de retoma dos serviços e acesso aos ficheiros, mas não contemplam o pagamento do resgate aos piratas informáticos, que nem sempre ocorre.