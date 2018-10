Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atriz Amy Schumer quer boicotar o Super Bowl

Schumer recusa-se a participar em qualquer anúncio ao jogo, que terá lugar em fevereiro de 2019.

08:28

Primeiro foi Rihanna, depois Pink. Ambas disseram "não" ao convite para tocar no intervalo do Super Bowl, em solidariedade para com o jogador Colin Kaepernick.



O atleta ajoelhou-se durante o hino americano, em protesto contra a violência policial dirigida aos negros, e foi punido: nunca mais jogou.



Agora a atriz Amy Schumer recusa-se a participar em qualquer anúncio ao jogo, que terá lugar em fevereiro de 2019, e já telefonou à banda Maroon 5, contratada para a festa, para que se recuse também a atuar.