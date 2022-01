Foi na sequência de uma auditoria que surgiram as suspeitas de pagamentos irregulares de horas extraordinárias na RTP Porto. A investigação, que está a cargo do DIAP de Lisboa, incide sobre o crime de tráfico de influências e o principal alvo é o jornalista Eduardo Pestana, que terá recebido milhares de euros de forma indevida, com o aval da direção de Informação do canal público de televisão.