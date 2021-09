Autárquicas atrasam discussão do artigo 6º da Carta dos Direitos Digitais

Filipa Gonçalves foi anteontem à gala da ‘1.ª Companhia’ com um intuito: pedir namoro a Alexandre Frota em directo. Mas Júlia Pinheiro trocou-lhe as voltas, ignorando a sua presença, apesar de conhecer bem a modelo, não fosse ela uma ex-residente da ‘Quinta das Celebridades’. “Ia perguntar-lhe se queria namorar comigo. Não sei por que é que não me deixaram falar com ele”, referiu a filha de Nené ao CM.