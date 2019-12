Banca perdoa milhões ao grupo Global Media

Além da compra de ações, em outubro, os acionistas de referência da Global Media - os empresários Kevin Ho e José Pedro Soeiro - também adquiriram ao BCP e Novo Banco as dívidas do grupo de media que detém o ‘JN’, ‘DN’, ‘O Jogo’ e TSF. Mas o negócio terá sido efetuado com um desconto de entre 80% e 85%, segundo o ‘Eco’. Ou seja, a banca terá perdoado vários milhões de dívida com esta operação.A informação relativa à compra de capital e de dívida consta de uma carta enviada pela administração liderada por Daniel Proença de Carvalho aos colaboradores da Global Media na véspera de Natal. "Reduzimos a nossa dívida bancária de forma consistente, desde 2014 até 2018, através de venda de ativos.No ano de 2019, demos um novo passo estruturante na sustentabilidade financeira do nosso grupo, tendo os acionistas adquirido as dívidas e participações detidas pelos bancos Millennium BCP e Novo Banco, reduzindo, assim, a dívida bancária, para valores marginais", lê-se no documento enviado.Contactada pelo, a Global Media recusou comentar esta operação. BCP e Novo Banco também não se pronunciam.Apesar deste perdão, o grupo de media continua a enfrentar uma situação muito delicada, que deverá obrigar à venda de ativos e despedimentos."Teremos, ainda, que completar um ciclo de reestruturação organizacional, para conseguirmos reequilibrar as contas anuais. Estamos a procurar reunir os recursos necessários para concluir este processo", afirma a administração na carta enviada aos trabalhadores. Os dados mais recentes do portal da transparência da Entidade Reguladora para a Comunicação Social indicam que, em 2017, a Global Media teve um prejuízo de 4,5 milhões de euros.