Presidente do grupo editor do DN e JN demite-se em plena reestruturação financeira

Global Media espera financiamento bancário para avançar com despedimentos de pelo menos 100 trabalhadores.

21:28

O Presidente da Comissão Executiva da Global Media, Victor Ribeiro, demitiu-se esta terça-feira do grupo que edita o DN, O Jogo, JN e TSF. O administrador, que entrou no grupo em 2014, abandona a empresa em plena reestruturação financeira que deverá implicar despedimentos de 100 a 200 trabalhadores (na sua maioria jornalistas).



De acordo com o Expresso, a Global Media estaria à espera de financiamento bancário para avançar com os despedimentos. Na sequência desta notícia, a Global admitiu durante uma reunião com o Sindicato de Jornalistas (SJ) que "a situação financeira do grupo não se alterou desde 26 de Novembro de 2018, data da primeira e última reunião que manteve com o SJ, na sequência da decisão de adiar o pagamento do subsídio de Natal".



A injeção de capital serviria ainda para financiar a mudança da redação do portuense JN do histórico edifício da baixa da Invicta, vendido recentemente, para se instalar numa antiga garagem. Segundo a Sábado, o imóvel foi vendido a uma sociedade detida por gerentes da KNJ, do empresário macaense Kevin Ho, que já detém 30% da Global Media.



Desconhece-se, por enquanto, o nome do substituto de Victor Ribeiro. Em comunicado enviado aos trabalhadores, o presidente da Administração, Proença de Carvalho, refere que "os acionistas têm em curso a reestruturação financeira do Grupo, que vai fortalecer a sua estratégia e, nesse âmbito, muito em breve se procederá à recomposição do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Global Media".



O grupo acumulou prejuízos no biénio de 2016/2017 na ordem dos 9 milhões de euros, valor que se avolumou no ano passado.