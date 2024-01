Há grupos criminosos a usar redes sociais como o TikTok, o Instagram ou o YouTube para ensinar outras pessoas a identificarem vítimas e extorquirem dinheiro através de ameaças de divulgação de imagens privadas, a denominada ‘sextortion’.





A organização norte-americana está, por isso, a recomendar às plataformas online que protejam os utilizadores e disponibilizem uma opção que lhes permita reportar ameaças de partilha de imagens privadas. A NCRI contactou também as empresas responsáveis pelas aplicações para que removam os conteúdos criminosos.





Entre as técnicas mais vulgares para concretizar este tipo de burla sexual estão as fotografias de nudez (‘nudes’) falsas e manipuladas por inteligência artificial. A maior parte dos conteúdos relacionados com ‘sextortion’ pertence a um grupo cibercriminoso não organizado na África Ocidental, denominado Yahoo Boys, que ganhou popularidade por divulgar sites que ensinam outras pessoas a enriquecer rapidamente. As burlas sexuais financeiras têm causado um número significativo de mortes, particularmente nos Estados Unidos. Adolescentes e homens jovens são os alvos preferenciais, o que por vezes leva as vítimas ao suicídio.