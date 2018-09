Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Daniel troca RTP pela Cidade do Futebol

Canal 11 vai ter espaços de informação e emitir jogos de futebol.

Por Duarte Faria | 01:30

Em março o seu nome chegou a ser apontado como novo diretor de informação da RTP mas, depois de muita polémica, o convite terá sido retirado pelo presidente da empresa pública, Gonçalo Reis.



No fim de contas, o destino de Carlos Daniel, 48 anos, foi outro: o jornalista vai deixar a RTP para ser o principal rosto do canal 11, projeto televisivo que arranca em maio do próximo ano.



"Vou ser responsável pelos conteúdos da Federação Portuguesa de Futebol [FPF], em ligação com diversas pessoas que já estão na Cidade do Futebol [Oeiras].



O canal 11 será, inevitavelmente, um dos principais braços da estratégia de desenvolvimento da FPF, pelo que estarei em antena", revelou ao CM Carlos Daniel.



Uma vez que a opção de sair da RTP (onde trabalhou mais de 20 anos) partiu do próprio, não houve "lugar a qualquer indemnização". "Passei anos incríveis na RTP, onde vivi os meus melhores momentos até esta sexta-feira. Mas a FPF fez-me um convite e entendi que era um desafio que fazia todo o sentido. É um projeto irresistível", explica o jornalista, garantido que "a questão financeira não foi determinante na decisão".



Carlos Daniel assume as novas funções em novembro.



O canal 11 terá uma programação centrada no acompanhamento de jogadores, técnicos e responsáveis das equipas do futebol nacional.



E deverá ainda transmitir os jogos das seleções mais jovens, femininas, de futsal e do futebol de praia. Os direitos dos jogos da equipa principal são detidos pela RTP.



O canal da FPF terá como diretor Nuno Santos, ex-diretor de programas da RTP e da SIC.