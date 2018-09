Carlos Daniel troca RTP por novo canal de TV da Federação Portuguesa de Futebol

Jornalista vai ser diretor de conteúdos do Canal 11, liderado por Nuno Santos.

15:07

O jornalista Carlos Daniel, um dos rostos principais da RTP, vai deixar o canal público para ingressar no novo canal que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) prevê lançar em 2019.



O pivot vai coordenar os vários projetos de comunicação da FPF, incluindo o site e várias publicações, apurou o CM.



"Só um projeto tão aliciante e motivador me faria mudar de uma casa como a RTP, onde passei muitos anos fantásticos e que me deu muito", confirmou Carlos Daniel ao Observador.

Carlos Daniel será assim um dos principais responsáveis do Canal 11, que tem arranque previsto para maio de 2019. O canal será dirigido por Nuno Santos, jornalista que já foi diretor de informação da RTP e da SIC Notícias.