Carlos Rodrigues é o novo diretor do Correio da Manhã e da CMTV

A Cofina Media vai agilizar a sua estrutura organizativa, deixando de contar com uma direção geral editorial, função que será extinta.

Desde 2017, a Cofina Media concentrou a direção editorial de todos os seus títulos – Correio da Manhã, CMTV, Jornal de Negócios, Sábado, Record, Flash, TV Guia, Máxima e Aquela Máquina numa direção geral liderada por Octávio Ribeiro, tendo como Diretores-Gerais Adjuntos Armando Esteves Pereira e Alfredo Leite.

Tendo em conta o contexto que os Media atravessam, a Cofina passará a contar com responsáveis editoriais por marcas, televisão e Correio da Manhã por um lado, e os restantes títulos por outro. No entender da empresa, esta reorganização otimiza o seu segmento de televisão, tendo agregado o principal título do grupo, e por outro reforça a identidade própria dos restantes segmentos de media, sem contudo deixar de obter as sinergias de grupo.

Com esta reorganização, Octávio Ribeiro deixará o Grupo, onde está desde 2002, para se dedicar a projetos pessoais fora do setor dos media.

Ao Octávio Ribeiro, a Cofina Media agradece todo o empenho, dedicação, profissionalismo e lealdade com que ao longo de mais de duas décadas emprestou ao Grupo, tendo sido um fator indispensável para o seu sucesso, crescimento e resiliência.

"O Octávio Ribeiro tem sido ao longo dos anos um profissional que sempre fez a diferença, com ousadia, empenho e focado no desenvolvimento de um grupo de media independente, com um posicionamento sempre claro em favor do leitor e do espetador, a quem estaremos sempre agradecidos", afirma Paulo Fernandes, CEO da Cofina SGPS.

Para Octávio Ribeiro "a Cofina foi para mim, desde o início, uma casa de liberdade e de responsabilidade. Durante todos estes anos fui consolidando a ideia de que é o melhor local para se ser jornalista em Portugal, sem condicionalismos, sem receios, com ousadia e vontade de a cada dia contribuir para um Portugal melhor. Considero, ao fim destes anos, ter dado o melhor que consegui. Mas a vida é feita de etapas, e saio com o sentimento de que as equipas da Cofina continuarão empenhadas, diariamente, a cumprir cada vez melhor a sua missão".

Carlos Rodrigues irá assumir a liderança editorial do Correio da Manhã e CMTV, ficando os restantes títulos entregues às Direções atualmente em funções. O novo Diretor iniciou a sua carreira jornalística na RTP, tendo depois integrado os quadros da TVI. Antes de iniciar funções, em 2012, no Correio da Manhã e CMTV, onde integrava a direção como Diretor Executivo, foi Subdiretor de Informação da SIC.