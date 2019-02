Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Casa dos Segredos’ regressa em setembro à TVI

Ideia inicial era que a nova 'Casa dos Segredos', na sua 8ª edição, estreasse ainda neste mês.

A ideia inicial era que a nova ‘Casa dos Segredos’, na sua 8ª edição, estreasse ainda neste mês, mas a TVI alterou os planos e decidiu passar o programa para setembro.



A nova temporada deste reality show deverá contar, novamente, com as presenças de Manuel Luís Goucha e de Olívia Ortiz enquanto apresentadores: Goucha estará ao comando do programa, enquanto Ortiz deverá ser o rosto das entrevistas pós-gala.



Inspirado num formato francês intitulado ‘Secret Story’, a ‘Casa dos Segredos’ estreou na TVI em outubro de 2010 e ao longo dos anos teve como apresentador principal as figuras de Júlia Pinheiro e Teresa Guilherme.