Fátima Lopes assume lugar do chef Ljubomir

‘Pesadelo na Cozinha’ acaba a 18 de novembro e ‘First Dates’ estreia a 25.

Por Paulo Abreu | 01:30

Faltam dois episódios para o fim da segunda temporada de ‘Pesadelo na Cozinha’ e a TVI, apurou o CM, já decidiu quem vai ocupar o seu lugar na grelha, aos domingos à noite: ‘First Dates’, tantas vezes apontado para os serões de sábado.



O reality show de Fátima Lopes e de Ruben Rua sucede assim, já no dia 25, às aventuras de Ljubomir Stanisic nos restaurantes do País, líder de audiências em Portugal – o último programa foi visto por 1 milhão e 300 mil espectadores.



A apresentadora reconhece o peso da responsabilidade, mas não perde tempo a pensar nisso. "Deixei de ter idade para sofrer por antecipação. A nossa profissão já tem tanta pressão no dia a dia… Mas o meu objetivo é ganhar, obviamente. Trabalho numa estação privada, onde tenho de apresentar resultados. Há 24 anos que é assim."



Gravados os 10 episódios em Espanha no espaço de uma semana, ‘First Dates’ vai concorrer com ‘Casados à Primeira Vista’, da SIC, de Diana Chaves, e Fátima Lopes recusa comparações com o rival, preferindo focar-se nas qualidades do seu novo formato na TVI. "As minhas expectativas são as melhores. O formato é tão divertido, bem-disposto e inocente… com as pessoas a conhecerem-se pela primeira vez. Gostei de fazer, amei trabalhar com o Ruben Rua e espero que agrade às pessoas."



Ao CM, Fátima Lopes garante que ‘First Dates’, que tem como objetivo juntar pessoas que não se conhecem, "é para toda a família" e desmistifica a ideia de que o novo reality da TVI segue a linha de outros, como ‘Casa dos Segredos’: "Não tem bolinha vermelha. Posso ver com o meu filho de 9 anos sem problemas."