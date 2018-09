Desmaio e cena de pancadaria marcaram gravações de Ljubomir

Chef garante emoções fortes no programa "Pesadelo na Cozinha".

Na emissão do passado domingo, esteve a um palmo de andar à pancadaria com o candidato à renovação do restaurante Adiafa.



Segundo apurou a ‘TV Guia’, os elementos da produção do programa ficaram em alerta máximo e em prontidão para separar Ljubomir e Aires Sousa Pinheiro, de 31 anos, que, em meados de agosto, se envolveram numa violenta discussão no interior da cozinha do estabelecimento, localizado nas imediações da praça de touros de Santarém.



Mas as peripécias não se ficaram por aí. Um incêndio provocado por uma fritadeira terá levado Ljubomir a perder os sentidos, gerando o pânico. Contudo, tudo não terá passado de um susto.



O chef, que sofre de asma hiperventilada, sentiu-se mal com o fumo e desmaiou.

Ljubomir Stanisic continua a conquistar público com ‘Pesadelo na Cozinha’ (último programa foi visto por 1 295 110 telespectadores). Mas nem tudo tem corrido da melhor forma ao chef.