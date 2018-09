Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chef Ljubomir sofre de uma doença incurável

Estrela do "Pesadelo na Cozinha" sofre de asma hiperventilada.

Ljubomir Stanisic confessou ter uma doença que o vai acompanhar para o resto da vida. Em declarações à NiT, o chef jugoslavo revelou sofrer de asma hiperventilada, algo que o vai acompanhar "toda a vida para todo o lado".



A revelação foi feita depois de a estrela do "Pesadelo na Cozinha", programa da TVI, se ter sentido mal durante as gravações do programa no restaurante Adiafa, em Santarém, e ter desmaiado. Tudo aconteceu porque, tal como adianta a NiT, uma fritadeira pegou fogo e viveram-se momentos de tensão. Foi preciso alguém agarrar num extintor que estava na parede e lançar uma manta anti-fogo para controlar o incêndio.



Foi então que Ljubomir revelou que quando está perante uma situação com "fumos, sulfitos ou muito picantes" acaba por se sentir mal e ter ataques de asma, que quando se intensificam, o fazem desmaiar. É por esta razão, que segundo explicou à publicação, o chef se vê obrigado a guardar bombas de asma no carro, na mala da mulher e no seu restaurante, o Bistro 100 Maneiras, no Chiado, em Lisboa.