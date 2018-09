Vencedor da "Casa dos Segredos" acusa Daniela Pimenta de burla

António Queiroz terá perdido mais de 127 mil euros.

12:45

António Queiroz diz ter sido burlado por Daniela Pimenta e pelo marido, Pedro Mourato. O vencedor da primeira edição do reality show "Casa dos Segredos" terá perdido mais de 127 mil euros.



António confessou à revista Maria que perdeu tudo: "A Daniela desgraçou a minha vida. Ela pôs-me a pedir. Agora ando praticamente a pedir... Não tenho outra hipótese. Não tenho ao que me agarrar. É muito dinheiro. É demasiado dinheiro."



Desse valor, 100 mil euros seriam investidos num negócio que envolve barcos, 15 mil em máquinas de cunho do Benfica e os restantes 12 mil e 300 euros para um comboio turístico também do clube da Luz.



Atualmente, António afirma não ter dinheiro para pagar os empréstimos que pediu ao banco nem a possibilidade de ter um advogado que o ajude a entregar o caso à justiça.



"O meu próximo passo é conseguir ir com eles para tribunal mas até para isso vou ter dificuldades. Aqueles burlões entalaram a minha vida. Vou ter de tentar arranjar um advogado oficioso, que não me cobre nada para os processar, porque não tenho dinheiro para isso", garantiu.

O vencedor do programa revela ainda que tentou entrar em contacto com Daniela Pimenta, que considerava "amiga", mas que nunca obteve resposta.