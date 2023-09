O ‘diário’ de ‘Casados no Paraíso’ (SIC), reality show apresentado por Cláudia Vieira que estreou no domingo à noite, venceu pela primeira vez ‘O Preço Certo’ (RTP 1) na passada 4.ª feira, tornando-se líder do horário de acesso ao ‘primetime’, das 19h às 20h00. Registou uma média de 691 mil telespectadores (17,7% de share), contra os 638 mil do concurso de Fernando Mendes (16,5% de share), de acordo com os dados oficiais da GfK, empresa responsável pela medição de audiências em Portugal. Neste horário, referência ainda para ‘Vai ou Racha’, o concurso apresentado por Pedro Teixeira na TVI, que não foi além dos 509 mil telespectadores (13,2%).