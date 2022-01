O principal arguido de um processo em que está em causa a utilização ilegítima do sinal de TV por cabo admitiu esta terça-feira, perante o coletivo de juízes do Tribunal de Coimbra, ter instalado os equipamentos em casa dos restantes arguidos. Afirmou, no entanto, que não o fez para ganhar dinheiro e que a situação só lhe trouxe "chatices e dívidas".