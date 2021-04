Ljubomir Stanisic abriu as portas do 'Hell's Kitchen' (SIC) e parece ter acertado na ementa perfeita para alavancar as audiências do canal de Paço de Arcos. O seu temperamento e profissionalismo na cozinha, aliados ao talento dos 16 concorrentes, estão a revelar-se uma aposta ganha para a estação que lidera as audiências de domingo à noite desde a estreia do formato, a 14 de março - no último domingo alcançou um novo má...