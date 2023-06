Numa lógica de proximidade, o diretor-geral editorial adjunto doe da, Armando Esteves Pereira, e a pivô da CMTV Daniela Polónia fizeram as honras da casa e visitaram esta quinta-feira os concelhos de Seia, Gouveia e Fornos de Algodres, no distrito da Guarda.No quarto dia por aquele distrito da região da Beira Alta, os rostos doe daforam ao encontro dos pontos de venda e quiosques, parceiros fundamentais que fazem com que o jornal chegue todos os dias às mãos dos nossos leitores.