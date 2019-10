CM cresce em setembro e reforça liderança dos jornais online

O Correio da Manhã voltou a subir nas audiências relativas ao mês de setembro e reforçou a liderança online entre os jornais. De acordo com o ranking netAudience, que mede o desempenho dos sites noticiosos nacionais, o CM alcançou no mês passado 2.591.685 indivíduos.



O JN ocupa o segundo lugar entre jornais neste índice da Marktest enquanto o agregador Notícias ao Minuto é o terceiro tendo ultrapassado o Público que ocupa a quarta posição dos diários. O netAudience é liderado pela TVI.





No mês de setembro destaca-se ainda o crescimento significativo da Flash!, com um alcance de 2.261.909 indivíduos e também do Jornal de Negócios com um ‘reach’ de 1.234.742.O desportivo Record (igualmente do grupo Cofina) alcançou 1.559.396 indivíduos. A Sábado alcançou 821.524 pessoas e a Máxima 318.925. Os cinco meios lideram os respetivos segmentos.