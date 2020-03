CM é o único jornal com mais de 3 milhões de leitores online

é o líder absoluto das audiências online em Portugal e o único jornal com mais de três milhões de leitores. Este é o resultado do ranking netAudience relativo a fevereiro que acaba de ser divulgado pela Marktest.Depois de ter atingido o seu melhor recorde de tráfego em janeiro, oonline alcançou em fevereiro 3,3 milhões de pessoas enquanto a TVI se ficou pelos 3,0 milhões e ocupa o segundo lugar deste índice. Mais abaixo, com 2,8 milhões de alcances está o JN.Entre os meios do grupo Cofina, proprietário do, destaque para a revista Sábado que com 1,5 milhões de leitores alcançados registou o seu melhor resultado de sempre. A Flash! soma 2,5 milhões de pessoas alcançadas, o Record 1,8 milhões, o Jornal de Negócios 1,4 milhões e a Máxima 365 mil alcances.A Cofina lidera este ranking por grupos, seguido da Global Media e da Media Capital.