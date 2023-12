Foi em Vila Nova de Gaia, São Félix da Marinha e Canelas que ofechou ontem, com chave de ouro, uma visita de quatro dias ao distrito do Porto, onde as vendas do jornal cresceram 12% este ano. A visita inseriu-se na iniciativa, levada a cabo durante o ano, de agradecimento aos postos de venda espalhados pelo País que diariamente, levam o jornal até aos leitores.“O norte tem tido uma relação de amor com oTem sido um crescimento constante e consolidado, de reconhecimento daquilo que tem sido o trabalho dos nossos profissionais”, disse o diretor-geral editorial adjunto Eduardo Dâmaso durante a visita a um quiosque na Granja, reiterando o compromisso docontinuar a fazer um “jornalismo livre, independente e de qualidade”. Na companhia de Vítor Pinto, coordenador da delegação do Porto, Eduardo Dâmaso elogiou os postos de venda: “São um elo fundamental de ligação com esta indústria”.