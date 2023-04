CM visita Beja, Évora e Portalegre

Depois de Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Aveiro, Setúbal e Algarve, o, através de alguns dos seus jornalistas, vai andar, entre os dias 24 e 28 de abril, pelo Alentejo, no âmbito da ação que tem desenvolvido de proximidade junto dos postos de venda.Durante cinco dias, alguns dos profissionais que diariamente fazem, quer o jornal quer a, visitam as cidades de Beja, Évora e Portalegre, estando também previstas passagens pela zona das praias de Zambujeira do Mar, Vila Nova de Mil Fontes e Odemira.À semelhança do que tem acontecido no resto do País, também nos locais que ovisita este mês se têm registado aumentos nas vendas do jornal, fruto da reformulação gráfica operada no início do ano.Entre o dia 9 de janeiro - quando oapareceu com a sua nova cara - e o dia 6 de abril as vendas aumentaram, por exemplo, 2% em Évora e Portalegre quando comparadas com o anterior período entre 3 de outubro e 22 de dezembro de 2022.Já em Beja as vendas do jornal subiram 3%. É verdade que o sul do País foi a região onde omenos cresceu, mas tal justifica-se pelo facto de historicamente já ser a zona onde o jornal tem forte implementação.O maior aumento aconteceu nas ilhas, tendo a Madeira registado 23% e os Açores 11% de aumento nas vendas.A segunda região onde omais cresceu desde o início do ano foi no norte com o Porto à cabeça com 26% de aumento, seguindo-se Braga e Aveiro (12%), Bragança (9%), Viana do Castelo (7%) e Vila Real (6%). Já no centro do País, o jornal aumentou as vendas em 3%, com Castelo Branco e Coimbra em destaque (4%).Também em Lisboa, o aumento foi 4%.